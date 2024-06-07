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15:38, 7 июня 2024Экономика

В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

Арендовать самый дешевый дом в Подмосковье удастся за 500 рублей в сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Московской области нашли дом за 500 рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты инвестиционной компании Garnet.

По данным специалистов, речь идет о доме, расположенном в подмосковном Чехове, площадью 40 квадратных метров. Всем желающим удастся арендовать недвижимость, признанную самой дешевой в регионе, за 500 рублей в сутки.

Стоимость наиболее дорогого дома, доступного для аренды в Московской области, составляет 756 тысяч рублей в сутки. За указанную сумму арендаторам достанется роскошный особняк в Одинцово. Его площадь — 340 «квадратов». В среднем же снять дом в Подмосковье можно за 7,3 тысячи рублей, заключили эксперты.

Ранее в июне стало известно, что самый дорогой дом в Московской области продается за 3,1 миллиарда рублей. С таким бюджетом можно приобрести особняк площадью 1,4 тысячи квадратных метров, расположенный в охраняемом коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе.

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      Полина Кислицына
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