Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:40, 7 июня 2024Моя страна

В России нашли «стопу гнома»

В Калининградской области добыли редкий янтарь

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

В Калининградской области добыли редкий янтарь, напоминающий стопу. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Камень размером 25 на 45 миллиметров и весом 13 граммов обнаружили во время ручной сортировки. Сотрудники Янтарного комбината назвали янтарь «стопой гнома».

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина рассказала, что подобная форма, вероятно, связана с тем, что несколько равномерно расположенных препятствий затормозили траекторию сечения смолы. «С наибольшей вероятностью это были прутья некоего куста, вставшего на пути текучей смолы и разделившего ее на "пальцы"», — сказала она.

В апреле сообщалось, что самый крупный золотой слиток, когда-либо найденный в Британии, не продали на аукционе. Рекордный золотой самородок весом 64,8 грамма нашел 67-летний Ричард Брок из графства Сомерсет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москве не дают его уже два года

      Чернышенко рассказал о внедрении ИИ в России

      ВСУ обстреляли окраину российского города

      Певица Бьянка без штанов станцевала на камеру

      Песков объяснил разницу между нынешней ситуацией в мире и Карибским кризисом

      В Белом доме рассказали о расширении арсенала США в ядерной сфере

      Песков заявил о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине

      Западная НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

      Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ

      Жена отказалась готовить и ужаснулась ответу мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше