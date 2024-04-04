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11:35, 4 апреля 2024Из жизни

Рекордный золотой самородок оказался никому не нужен на аукционе

В Британии рекордный золотой самородок остался непроданным после аукциона

Фото: Optimarc / Shutterstock / Fotodom

Самый крупный золотой слиток, когда-либо найденный в Британии, не продали на аукционе. Об этом пишет BBC News.

Рекордный золотой самородок весом 64,8 грамма нашел 67-летний Ричард Брок из графства Сомерсет. Мужчина участвовал в экспедиции по поиску ценностей при помощи металлоискателей в английском графстве Шропшир на границе с Уэльсом. Найденный им кусок золота эксперты оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей). Он оказался крупнейшим из когда-либо найденных в Англии.

Однако к моменту закрытия онлайн-аукциона 1 апреля ставки достигли всего 12 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей), и самородок остался непроданным. Аукционист Бен Джонс из Mullock Jones отметил, что теперь начнутся переговоры с потенциальными покупателями в попытке повысить цену.

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«Я уверен, что будет приток людей, что обычно и происходит после аукциона. С такими вещами всегда приходится идти на риск, и иногда нужно просто нужно посмотреть, как все идет, и рискнуть», — сказал Джонс журналистам.

Ранее 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он хранил и никому не показывал с 1964 года. Тогда они с братом отыскали в грязи старинные монеты, девять иголок, три металлических предмета и бусину из янтаря.

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      Антонина Черташ
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