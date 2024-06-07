В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США

Замглавы МИД РФ Панкин: идеи о полном эмбарго США «вилами на воде писаны»

Идеи о введении властями США запрета на поставки всех российских товаров «вилами на воде писаны». Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, его слова приводит РИА Новости.

«Всеобъемлющее» эмбарго вызовет шок на рынках, предупредил дипломат. В случае принятия Вашингтоном соответствующих решений с проблемами столкнутся все производства, производственные и транспортные цепочки, добавил он.

При этом Панкин подчеркнул, что за разговорами о возможном введении полного эмбарго прослеживается определенный политический подтекст и желание «напугать, застращать». Однако, когда дело доходит до реальных действий, то не все так просто, отметил заместитель главы ведомства.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил, что в конечном итоге страна введет эмбарго на все российские товары. Он заявил, что такое решение — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит. «Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — пояснил Сингх.