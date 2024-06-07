В России решили снять ответ фильму «Барби»

В России могут снять фильм про принцесс в ответ на «Барби»

В России могут снять отечественный ответ фильму «Барби» режиссера Греты Гервиг. Об этом заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на полях XXVII Петербургского международного экономического форума. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Слащевой, студия может объединить женские персонажи из разных популярных лент в одну вселенную. «Это наш ответ "Барби", мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами», — отметила она.

Ранее актриса Марго Робби отреагировала на отсутствие ее в списках номинантов на «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Барби».