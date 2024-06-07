В России запустят долевое страхование жизней граждан

В России с 1 января 2025 года запустят долевое страхование жизней граждан

В России с 1 января 2025 года запустят долевое страхование жизней граждан, совмещающее принципы классического страхования и инвестирования. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть госстрахование этих инвестиций на сумму в 2,8 миллиона рублей, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соответствующий закон глава государства подписал еще в конце декабря 2023 года. Согласно его основным положениям, страхователь получает возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные им паи и получения инвестдохода в зависимости от их рыночной стоимости.

Как уточнил Путин в ходе выступления на ПМЭФ, российские регионы смогут направлять на покрытие своих выпадающих доходов часть средств, освободившихся после списания бюджетных кредитов. Он выразил уверенность, что субъекты Федерации поддержат инвесторов за счет собственных бюджетных возможностей.