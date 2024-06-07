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15:22, 7 июня 2024Экономика

В российском городе смерч сорвал крыши с домов и попал на видео

Под Тюменью смерч сорвал крыши с домов и вырвал столбы

По улицам Бердюжья под Тюменью прошелся смерч. Видео с редким погодным явлением публикует Telegram-канал «Новости тюменских улиц».

На опубликованных кадрах видно, что в небе среди грозовых туч сформировался вихрь. Он оказался над крышами домов, на других кадрах нижняя часть вихря сформировалась под водой.

Как добавил Telegram-канал Shot, смерч вырвал дорожные знаки, столбы и незакрепленные конструкции, а также сорвал кровлю с домов. Отмечается, что вихрь не дошел до местной электростанции, до которой оставалось несколько сотен метров.

По словам местных жителей, последний раз смерч видели здесь десять лет назад. Тогда он сорвал теплицы и крыши домов и нарушил электроснабжение.

Ранее, 6 июня, смерч заметили жители Москвы. Вихрь образовался на Калужском шоссе. В этот день в городе прошли ливни с грозами. За несколько часов в некоторых районах мегаполиса выпало 40 процентов месячной нормы осадков, а ветер достигал 20 метров в секунду.

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      Мария Черкасова
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