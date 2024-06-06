Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:34, 6 июня 2024Экономика

Жители Москвы заметили смерч

Смерч в одном из районов Москвы попал на видео

В одном из районов столицы образовался смерч. Кадры разгула стихии публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

Вихрь заметили на Калужском шоссе. В четверг, 6 мая, по Москве прошли ливни с грозами. За несколько часов в некоторых районах мегаполиса успело выпасть 40 процентов месячной нормы осадков. Ветер достигает силы в 20 метров в секунду. Как передает «Москва 24», до конца дня в городе сохранятся дожди и град.

Ранее на Дмитровский район Москвы обрушился крупный град, а рядом со станцией метро «Озерная» из-за ливней образовалось озеро. На ВДНХ в результате удара молнии вспыхнула кровля здания, в Свиблово — практически полностью расплавился детский велосипед.

В середине мая смерч наблюдали в Дмитровском районе Московской области. Однако, как пояснил синоптик Евгений Тишковец, за смерч жители Подмосковья приняли пылевой вихрь.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      В России водителя школьного автобуса осудили за развращение детей

      Глава ЛНР обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике

      В США подвели итоги четвертых летных испытаний Starship

      Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

      17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

      Жители Москвы заметили смерч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше