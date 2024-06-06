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16:40, 6 июня 2024Экономика

Загоревшееся после удара молнии здание на ВДНХ попало на видео

Появились кадры пожара в здании «Детского посольства» на ВДНХ после удара молнии

Центр развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ в Москве загорелся в результате удара молнии. Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как полыхает крыша одноэтажного здания, а клубы черного дыма поднимаются в небо. Пожарные ликвидируют возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар локализован. Его площадь, по предварительным данным, составила 110 квадратных метров. Пострадавших нет — все воспитанники учреждения были эвакуированы до прибытия экстренных служб.

Кроме того, как передает Telegram-канал «Что там в Москве?», в столичном районе Свиблово из-за удара молнии воспламенился детский пластмассовый велосипед. Он практически полностью расплавился. Хозяин велосипеда отошел от него всего за несколько минут до происшествия.

В то же время на Дмитровский район Москвы обрушился крупный град, а рядом со станцией метро «Озерная» из-за ливней образовалось озеро.

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      Виктория Клабукова
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