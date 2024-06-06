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16:00, 6 июня 2024Экономика

Озеро появилось у метро «Озерная» в Москве

В Москве рядом со станцией метро «Озерная» появилось озеро из-за ливней
СюжетЛивень в Москве

В Москве рядом со станцией метро «Озерная» из-за сильных дождей появилось озеро. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что из-за ливней на дорогах образовалась огромная лужа, по размерам сравнимая с озером. Вода перекрывает колеса проезжающих машин. При этом дождь продолжает идти, и не исключено, что лужа еще увеличится.

6 июня на север столицы обрушился крупный град. На записи, сделанной очевидцами произошедшего в Дмитровском районе Москвы, можно увидеть, как большое количество крупных градин с грохотом посыпалось на землю.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 6 июня в Москве может стать самым дождливым за всю историю наблюдений.

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      Нина Ташевская
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