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15:06, 6 июня 2024Экономика

На Москву обрушился крупный град

Крупный град обрушился на Дмитровский район Москвы

На север столицы обрушился крупный град. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва сегодня».

Удар стихии в Дмитровском районе попал на видео. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как большое количество крупных градин с грохотом посыпалось на землю. В это же время под навесом собрались люди, которые решили переждать непогоду в безопасном месте. Происходящее они снимали на телефоны.

Ранее в этот же день главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что четверг, 6 июня, в Москве может стать самым дождливым за всю историю наблюдений. По словам эксперта, в ночь на 6 июня на главной станции ВДНХ выпало максимум осадков за все столетие (53 миллиметра). Сутки уже стали вторыми самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице.

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      Полина Кислицына
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