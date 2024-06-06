На Москву обрушился крупный град

Крупный град обрушился на Дмитровский район Москвы

На север столицы обрушился крупный град. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва сегодня».

Удар стихии в Дмитровском районе попал на видео. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно увидеть, как большое количество крупных градин с грохотом посыпалось на землю. В это же время под навесом собрались люди, которые решили переждать непогоду в безопасном месте. Происходящее они снимали на телефоны.

Ранее в этот же день главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что четверг, 6 июня, в Москве может стать самым дождливым за всю историю наблюдений. По словам эксперта, в ночь на 6 июня на главной станции ВДНХ выпало максимум осадков за все столетие (53 миллиметра). Сутки уже стали вторыми самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице.