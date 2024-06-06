Москвичам предсказали самый дождливый день

Синоптик Позднякова: 6 июня в столице может быть побит рекорд по осадкам

В четверг, 6 июня, в столице может быть побит рекорд по уровню осадков. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в ночь на 6 июня на главной станции ВДНХ выпало максимум осадков за все столетие (53 миллиметра). Сутки уже стали вторыми самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице. При этом специалист отметила, что дожди в столице шли локально, и максимум был достигнут именно на ВДНХ.

До достижения абсолютного рекорда осадков в 58,2 миллиметра осталось чуть более пяти миллиметров. Позднякова заявила, что такое количество вполне может выпасть на ВДНХ к 21 часу 6 июня.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказывал, что в четверг, 6 июня, в столице ожидается температура плюс 24-26 градусов, а также грозы и град с порывами ветра до 15 метров в секунду. Погоду в столице сформирует атмосферный фронт, связанный с циклоном, центр которого расположится над востоком европейской части страны. Такая ситуация будет способствовать образованию очагов кучево-дождевой облачности, несущей ливневые дожди и грозы.