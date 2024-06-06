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09:43, 6 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали жару и грозы

Синоптик Леус: грозовые дожди понизят градус жары в столице

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В четверг, 6 июня, в столице ожидается температура плюс 24-26 градусов, а также грозы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В этот день погоду в столице сформирует атмосферный фронт, связанный с циклоном, центр которого расположится над востоком европейской части страны. Жителям столицы стоит ждать не только грозы, но и града с порывистым ветром.

По области температура воздуха достигнет плюс 22-27 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метра в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду.

В пятницу, 7 июня, ожидается кратковременный дождь и плюс 23-25 градусов.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы комфортную погоду без жары в предстоящие выходные, 8 и 9 июня.

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      Мария Черкасова
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