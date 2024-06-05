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13:39, 5 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали выходные без жары

Синоптик Позднякова: в выходные температура поднимется до плюс 26 градусов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Комфортная погода ждет москвичей в предстоящие выходные, 8 и 9 июня. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 7 июня, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается плюс 15–17 градусов, а днем — плюс 23–26 градусов. Комфортная погода без дождей сохранится в выходные. Температурный режим ночью и днем будет такой же, как и в пятницу. Также ожидается ветер переменных направлений не больше 4–9 метров в секунду.

Ранее россиянам перечислили регионы, в которых в ближайшее время температура может достигнуть плюс 40 градусов и оказаться выше — это Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области. По словам синоптиков, вся территория Европейской России в ближайшее время окажется под влиянием жарких и сухих воздушных масс из северных районов Африки. Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода.

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      Мария Черкасова
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