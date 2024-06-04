Россиянам назвали регионы с 40-градусной жарой

«Фобос»: в Астраханской и Волгоградской областях ожидается до плюс 40 градусов

Столбики термометров в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях в ближайшее время смогут достигнуть 40-градусных отметок и превысить их. Таким прогнозом поделились синоптики центра погоды «Фобос».

Территория Европейской России в ближайшее время окажется под влиянием жарких и сухих воздушных масс из северных районов Африки. Дополнительный импульс прогреву земли придаст малооблачная погода. В Южном федеральном округе температура окажется выше климатической нормы на 4-9 градусов практически до конца недели.

В ближайшие 3-4 дня в некоторых районах Крымского полуострова ожидается до плюс 31-36 градусов, на территории Краснодарского края — до плюс 32-37 градусов, такие же температуры ожидаются в Республиках Северного Кавказа. На Ставрополье и в Ростовской области столбики термометров будут держаться на отметках плюс 33-38 градусов.

Ранее россиянам посоветовали не находиться в течении долгого времени под открытым солнцем, пользоваться головными уборами и пить много воды на жаре.