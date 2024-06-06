Из здания на ВДНХ в Москве эвакуировали детей из-за удара молнии

Из «Детского посольства» на ВДНХ в Москве эвакуировали 19 детей из-за молнии

Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в Москве эвакуировали 19 детей после удара молнии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате произошедшего загорелась кровля здания, находящегося на проспекте Мира. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Пока другой информации, а также данных о пострадавших и официального подтверждения властей нет.

Ранее в Нижнем Новгороде молния ударила в жилой дом и вызвала пожар. Инцидент произошел на улице Усиевича. Загорелся деревянный двухэтажный многоквартирный дом. На кадрах видно, как у здания горит крыша и балкон. Из дома эвакуировали 15 человек.