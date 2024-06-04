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19:51, 4 июня 2024Экономика

Дом россиян вспыхнул от удара молнии и попал на видео

В Нижнем Новгороде молния ударила в жилой дом и вызвала пожар
СюжетПожар в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде молния ударила в жилой дом и вызвала пожар. Происшествие попало на видео, которое опубликовало региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Усиевича. Загорелся деревянный двухэтажный многоквартирный дом. На кадрах видно, как у здания горит крыша и балкон. Одна из предварительных причин возгорания — удар молнии. Однако могло произойти и короткое замыкание электропроводки.

Из дома эвакуировали 15 человек, пострадала женщина 1958 года рождения. Площадь возгорания достигла 450 квадратных метров, его уже потушили пожарные.

Ранее в чешском городе Либерец от удара молнии пострадало более 10 человек. Некоторые из них потеряли сознание, медикам пришлось приводить их в чувство. Инцидент произошел 2 июня в одном из парков, молния ударила в дерево.

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      Нина Ташевская
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