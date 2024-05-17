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17:21, 17 мая 2024Экономика

Жители Подмосковья приняли огромный черный столб в небе за смерч

Синоптик Тишковец опроверг информацию о смерче в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Mikhail Gnatkovskiy / Shutterstock / Fotodom

Синоптик Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в Дмитровском районе Московской области наблюдался смерч. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Соответствующие сообщения распространились ранее в ряде Telegram-каналов. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть огромный черный столб, взмывающий в небо — именно его местные жители приняли за смерч. Аналогичное природное явление также наблюдалось 11 мая. Пользователи соцсетей предположили, что смерч в нетипичной местности возник из-за изменения климата.

Между тем Тишковец рассказал, что на самом деле в Дмитровском районе кружил пылевой вихрь — не слишком редкое явление для Подмосковья. «Обычно это явление возникает при ясной погоде, когда солнце сильно прогревает землю, а наверху воздух остается прохладным. От смерча пылевой вихрь отличается скоростью движения и тем, что не достает до облаков. Его высота максимум 20 метров», — объяснил синоптик.

Ранее в этот же день стало известно, что по американскому штату Техас пронесся мощный торнадо.

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      Полина Кислицына
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