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09:12, 17 мая 2024Экономика

По американскому штату пронесся мощный ураган

CBS: Техас дважды за месяц накрыл мощный торнадо

Фото: Ronald W. Erdrich / Abilene Reporter-News / USA Today Network / Reuters

Мощный торнадо пронесся по Техасу. Из-за разгула стихии сотни тысяч жителей американского штата остались без электричества, передает телеканал CBS.

В результате разрушительного урагана затоплены улицы техасской столицы, а в офисных зданиях и на предприятиях выбиты окна. Центр города серьезно пострадал, признает мэр Хьюстона Джон Уитмир. Как сообщается, скорость ветра в регионе достигла сотни миль в час. По своей силе нынешний смерч приближается к урагану «Айк», который обрушился на побережье Техаса 13 сентября 2008 года и унес жизни около 67 человек. Общий ущерб от непогоды тогда составил 18 миллиардов долларов.

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      Виктория Клабукова
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