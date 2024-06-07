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07:51, 7 июня 2024Россия

В российском регионе двое детей пошли в лес с дедушкой и пропали

В Свердловской области двое детей ушли с дедушкой в лес и пропали

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В Свердловской области двое детей бесследно исчезли после того, как пошли с дедушкой в лес в районе деревни Бурмакина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В лесу потерялись 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра. Во вторник, 10 июня, дети отошли вместе с дедушкой от дачного участка и пошли гулять. На следующий день из леса вышел пожилой мужчина, однако детей рядом с ним не было.

Пенсионер не смог объяснить, куда пропали дети — у него есть проблемы с речью после инсульта. Мать рассказала, что ее дети никогда не убегали из дома. Известно, что школьники приехали в Свердловскую область из Тюмени и хорошо не разбирались в окресностях

Детей ищут около 300 человек — они обследовали два участка леса и дорог, прилегающих к нему, Протяженность лесополосы на этом участке составляет свыше 13 километров. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Ростовской области бесследно исчез участник специальной военной операции (СВО). Известно, что из Ростовской области военнослужащего должны были направить в Луганскую народную республику

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      Анастасия Шейкина
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