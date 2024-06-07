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18:30, 7 июня 2024Экономика

В Сбере высказались о введении сберегательных сертификатов

Царев: Сбер ждет параметров продукта, чтобы приступить к его разработке
Кирилл Царев

Кирилл Царев. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Сегодня у клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, а сберегательные сертификаты как раз подходят для этого. Об этом журналистам рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Таким образом он прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о введении в 2024 году нового инструмента — сберегательного сертификата. По словам главы государства, он даст россиянам возможность сохранять средства под более высокий процент, чем в депозите.

«Сегодня глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов и сейчас мы ждем появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску», — заявил Царев.

По его словам, Сбер уже обсуждал данный продукт с Центробанком, регулятору были направлены предложения о том, как его оптимально реализовать без создания дополнительных программ для обслуживания сертификатов.

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      Варвара Кошечкина
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