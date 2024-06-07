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15:42, 7 июня 2024Экономика

Путин анонсировал запуск нового финансового инструмента

Путин на ПМЭФ: в 2024 году в России будет введен сберегательный сертификат

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В 2024 году в России будет введен новый инструмент — «сберегательный сертификат». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Новый инструмент даст россиянам возможность сохранять средства под более высокий процент, чем в депозите, уточнил глава государства. Однако и проценты по депозитам в настоящее время являются привлекательными, подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил о высоком росте экономики России. Темпы превышают общемировые, подчеркнул он. Так, в первом квартале текущего года ВВП прибавил 5,4 процента, тогда как в 2023 году он увеличился на 3,6 процента.

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      Лилиана Набиуллина
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