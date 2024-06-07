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19:22, 7 июня 2024Экономика

В ЦБ рассказали о продлении льготной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что льготную ипотеку на новостройки вряд ли продлят

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Льготную ипотеку на новостройки со ставкой 8 процентов годовых вряд ли продлят в России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время выступления на пресс-конференции, посвященной итогам июньского заседания совета директоров ЦБ.

«Я не думаю, что безадресная программа будет в каком-то виде продлена. Обсуждение на эту тему не идет», — рассказала Набиуллина. Глава финансового регулятора допустила, что сохранить могут адресные программы — например, «Семейную ипотеку». Также власти рассматривают запуск дополнительных инициатив для решения жилищного вопроса россиян, добавила она.

Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 процентов.

Мера может коснуться семей, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом, отметил президент, возраст детей значения не имеет. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки.

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      Нина Ташевская
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