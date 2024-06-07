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17:51, 7 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области назвали причину продвижения ВС России

Балицкий: ВС России продвигаются в Запорожье из-за переброски ВСУ под Харьков
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в Запорожье из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьков. Об этом ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий прокомментировал продвижение ВС России на запорожском направлении. Он рассказал, что успех отчасти обусловлен переброской резервов ВСУ в Харьковскую область.

«Это упростило работу наших штурмовиков», — подчеркнул губернатор Запорожья. Он отметил, что после переброски резервов ВСУ российские войска взяли населенный пункт Работино, который ранее стал для Украины «политическим символом» контрнаступления 2023 года.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State признал продвижение российских войск на трех направлениях. Эксперты отметили продвижение на запорожском, угледарском и красноармейском направлениях.

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