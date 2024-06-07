Валя Карнавал показала фанатам фото без штанов

22-летняя российская певица Валя Карнавал снялась в постели без штанов

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фанатам фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница снялась в постели в коричневом кроп-топе, обнажавшем ее живот с пирсингом, и кружевных трусах-шортах бежевого оттенка. Кроме того, знаменитость надела гольфы выше колена в коричнево-белую полоску и примерила цепочку с кулоном в виде сердца с прозрачными камнями.

Звезда распустила волосы и сделала макияж в минималистическом стиле. Она подвела глаза черными стрелками и подчеркнула контур губ карандашом.

В мае Валя Карнавал показала откровенные кадры из машины за миллионы рублей.