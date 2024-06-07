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22:36, 7 июня 2024Мир

Захарова прокомментировала возможность артистов-иноагентов вернуться в Россию

Захарова: артисты-иноагенты самостоятельно без какого-либо давления покинули РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность артистов-иноагентов вернуться в Россию. Ее слова приводит Super.

По ее словам, артисты самостоятельно «без какого-либо давления» покинули страну. «Может быть, они и дальше будут свою судьбу решать сами? Им никто не угрожал, не угрожал их семьям. Люди их любили, а они взяли и людей предали», — заявила она.

Захарова добавила, что артисты-иноагенты сделали много хорошего. По ее словам, их творчество нравится многим людям. «Оценка их как граждан, как общественных деятелей меняется из-за их поступков», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с проблемными людьми, как Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), «спонсирующими терроризм». Так он прокомментировала отказ Индонезии впустить на свою территорию артиста.

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      Марина Совина
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