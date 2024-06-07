Женщина внезапно набросилась на мужа и отрезала ему пенис

Daily Trust: в Нигерии жена напала на мужа и отрезала ему пенис

В Нигерии женщина отрезала половой член вернувшемуся из мечети мужу. Об этом сообщает Daily Trust.

40-летний житель города Кадуна Салису Идрис оказался в больнице 26 мая. Он рассказал, что вернулся домой после утренней молитвы и прилег на кровать отдохнуть. Когда мужчина задремал, его жена Хабиба Ибрагим внезапно набросилась на него с ножом и почти полностью отсекла ему пенис.

На крики Идриса прибежали соседи, которые остановили расправу. Его доставили в больницу. Врачи отказались комментировать ход лечения, однако известно, что некоторое время жизнь мужчины находилась под угрозой.

Идрис рассказал, что женился на Ибрагим за четыре месяца до происшествия и никогда не ссорился с ней. Родители женщины также не знают, почему она напала на мужа, и уже вызвались оплатить его лечение.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо женщина разозлилась на возлюбленного и отрезала ему пенис. 32-летняя Шэньтин Го напала на мужчину в отеле, где они остановились.