Женщина отрезала партнеру пенис

В американском штате Колорадо женщина разозлилась на партнера и отрезала ему пенис. Об этом сообщает издание People.

32-летняя Шэньтин Го позвонила в экстренные службы из отеля и сообщила, что ее партнер потерял сознание. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в номере мужчину, неподвижно лежащего возле окровавленной кровати. У него отсутствовал пенис, а на ноге имелась колотая рана. Отрезанный половой орган позднее нашли в мусорной корзине в ванной.

Реанимационные мероприятия не возымели эффекта, спасти пострадавшего не удалось. Узнав, что партнер мертв, Го попросила арестовать ее на месте. Как выяснилось, утром она поругалась с мужчиной из-за ее беременности. Тот утверждал, что не мог быть отцом ребенка. Го это так разозлило, что она ударила его ножом в ногу. После этого женщина отрезала ему пенис.

По словам Го, ей казалось, что партнеру не больно, несмотря на кровотечение. Она отправилась в ближайший магазин, где купила обезболивающие таблетки, средство для дезинфекции и пиво. Вернувшись, она поняла, что забыла бинты.

Вечером мужчина стал жаловаться, что ему холодно. Он боялся, что не доживет до утра. Тогда Го дала ему таблетку от боли, воды и немного овощей. Это не помогло. Ей грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что женщину из Бразилии, котора отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз, приговорили к пяти годам тюрьмы. При этом муж простил жену и заплатил ее адвокату.