Отрезавшую мужу пенис женщину приговорили к тюремному сроку

В Бразилии приговорили к тюремному сроку женщину, которая отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз. Об этом сообщает Daily Mail.

22 декабря 2023 года 34-летняя бразильянка Дайян дос Сантос Фариас пришла в полицейский участок города Атибайя с братом и призналась, что отрезала пенис мужу. По ее словам, она поступила так из-за того, что он переспал с 15-летней племянницей. Женщина рассказала, что заманила мужчину в постель, привязала его руки и ноги к кровати под предлогом сексуальных игр, а затем достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. Закончив, она сфотографировала отсеченный орган и смыла его в унитаз. По ее словам, она слышала о возможности пришить оторванный пенис и не хотела оставлять мужу такого шанса.

Мужа Фариас, 34-летнего Гильберта Ногейро де Оливейра, удалось вовремя доставить в больницу. Пострадавший рассказал об инциденте в интервью, отметив, что «все произошло очень быстро». По его словам, он не понимал, что делает Фариас до тех пор, пока не почувствовал, как она сжала его гениталии. «Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: "Зачем ты это сделала?". Она сказала, что это плохо для наших отношений», — рассказал он.

Мужчина признался, что простил жену, несмотря на произошедшее. Они помирились вскоре после ареста Фариас. Оливейра даже заплатил за услуги адвоката для жены, однако ее все равно приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы. Она и ее юристы собираются обжаловать это решение и убедить суд разрешить ей на время покидать исправительное учреждение.

Ранее сообщалось, что жительница Испании отрезала половой орган начальнику, который также был ее любовником. Женщину вскоре арестовали.