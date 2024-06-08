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00:10, 8 июня 2024Россия

8 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

8 июня в России свой профессиональный праздник отмечают социальные работники и мебельщики, а жители Карелии празднуют День Республики. Кроме того, 8 июня — Всемирный день океанов. О том, какие еще праздники отмечают сегодня в России и мире, а также кто из знаменитостей родился 8 июня, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День социального работника

8 июня свой профессиональный праздник отмечают все, кто трудится в социальной сфере и поддерживает нуждающихся: людей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, пожилых. Официально торжество признали в 2000 году, однако праздновать День социального работника начали раньше — в 1994-м, по итогам ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб.

Дату праздника выбрали неслучайно — 8 июня 1701 года указом Петра I в России появилась государственная система соцзащиты.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

День мебельщика

Специалисты, занятые в сфере производства мебели, отмечают свой профессиональный праздник во вторую субботу июня. Инициаторами торжества стали члены Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Эта некоммерческая организация была сформирована в 1997 году для защиты прав специалистов отрасли.

В честь праздника по всей России проходят выставки мебели и разнообразные конкурсы, на которых мебельщики могут продемонстрировать свое мастерство. Крупные предприятия проводят церемонии награждения отличившихся специалистов.

Какие еще праздники отмечают в России 8 июня

  • День Республики Карелия;
  • День пивовара;
  • День петербургских котов и кошек.

Праздники в мире

Всемирный день океанов

Фото: Tim Marshall / Unsplash

Всемирный день океанов был установлен в 2008 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Ежегодно торжество проходит под новым девизом, тема 2024 года — «Достичь новых глубин». По мнению ООН, она напоминает о том, что спасти океан от загрязнения, исчезновения видов и других проблем можно только общими усилиями человечества. «Новые глубины» олицетворяют погружение в поиск решений актуальных вопросов.

День рождения пылесоса

8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни запатентовал первое в мире устройство, автоматически собирающее пыль. Первый пылесос был примитивен и прост: изобретатель соединил щетку, вентилятор и швабру, добавив к конструкции холщовый мешок. Получив патент, Макгаффни пытался продавать свои пылесосы за 25 долларов, однако публика не оценила новинку. Массовое производство пылесосов началось лишь в начале XX века.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 июня

  • Международный день домохозяйки и домохозяина;
  • Всемирный день джина;
  • Вceмиpный дeнь бopьбы c oпуxoлями гoлoвнoгo мoзгa.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святого мученика Георгия Нового

Святой мученик Георгий Новый жил на рубеже XV-XVI веков. Он родился в знатной семье в городе Средце, получил хорошее образование, был набожен и благочестив. Когда турки, захватившие Болгарию, попытались заставить местных христиан принять ислам, Георгий был одним из тех, кто твердо отстаивал свою веру. Молодого человека били и пытали, но он остался непреклонен. Тогда Георгия бросили в большой костер, а сверху сложили туши животных, чтобы верующие не нашли тело мученика. Но случилось чудо: согласно преданию, над городом пошел сильный дождь, огонь погас, а ночью на пепелище соратники Георгия увидели свет, благодаря которому удалось найти его тело.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 8 июня

  • Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца;
  • День памяти мученика Аверкия и мученицы Елены ;
  • День памяти апостолов от 70 Карпа и Алфея;
  • День памяти преподобного Иоанна Психаита, исповедника;

Приметы на 8 июня

  • Если 8 июня летает много комаров, то июнь будет дождливым;
  • Если утром в воздухе чувствуется сырость, погода испортится в ближайшее время;
  • Если из водоемов выпрыгивает рыба, скоро пойдут дожди.

Кто родился 8 июня

Иван Крамской (1837-1887)

Русский художник Иван Крамской был одним из ярчайших представителей реалистической школы живописи, организатором и главой Товарищества передвижников. В своем творчестве Крамской обращался к религиозным темам, писал монументальные исторические полотна, пейзажи и портреты. Среди наиболее известных работ: «Неизвестная», «Христос в пустыне», «Русалки». Также он написал портреты писателя Льва Толстого, химика Дмитрия Менделеева, художника Ивана Айвазовского и других известных людей.

Канье Уэст

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский рэпер, продюсер и автор песен Канье Уэст родился 8 июня 1977 года. На рубеже 1990-х и 2000-х принимал участие в создании хитов для Jay-Z, Талиба Квели, Алиши Киз и других исполнителей. С 2004 года выпускает сольные альбомы.

С именем Уэста связано много скандалов: рэпер позволяет себе неоднозначные высказывания на тему религии и национальности, также внимание таблоидов привлекает его личная жизнь — Канье Уэст был женат на звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, его нынешняя супруга Бьянка Цензори регулярно шокирует публику откровенными нарядами.

Кто еще родился 8 июня

  • Александр Красовицкий (52 года) — российский музыкант, солист группы «Animal ДжаZ»;
  • Юлия Ауг (54 года) — российская актриса, режиссер и клипмейкер;
  • Ник Роудс (62 года) — британский музыкант, основатель и клавишник группы Duran Duran;
  • Бонни Тайлер (73 года) — британская рок-певица;

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      Ксения Дорофеева
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