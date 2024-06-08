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16:34, 8 июня 2024Экономика

Бывший кубанский чиновник стал замглавы Минпромторга

Новым замглавы Минпромторга стал бывший кубанский чиновник Иван Куликов

Фото: Фролов Михаил / Globallookpress.com

Новым заместителем министра промышленности и торговли России стал бывший глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. О назначении кубанского чиновника замглавы ведомства сообщает РБК.

Уроженец Иркутской области после окончания государственного университета занимал руководящие должности на предприятиях и в органах госуправления региона. В 2011 году он получилпост первого замруководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, трудился в министерстве стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, Минэкономики. В 2015-м Куликова назначили замминистра промышленности и энергетики региона, а позже — главой департамента промышленной политики. На аналогичную должность в Минпромторге он перешел в 2022 году

«Основная цель — это реализовать те задачи, которые поставлены сегодня руководством страны. Вопрос связан с формированием технологического суверенитета, выполнением всех поручений президента и правительства Российской Федерации. Также есть задача в части развития региональной инфраструктуры. Этим мы будем продолжать заниматься», — приводит слова Куликова издание.

В конце мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Новый замглавы военного ведомства будет руководителем аппарата министерства.

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      Вячеслав Агапов
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