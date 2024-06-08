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02:44, 8 июня 2024Культура

Cтас Михайлов нанял личную охрану

Певец Cтас Михайлов нанял личную охрану для защиты от поклонников
Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский певец Стас Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от поклонников. Об этом он рассказал в интервью с блогером Идой Галич.

«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», — рассказал артист.

Михайлов подчеркнул, что охрана должна быть незаметной и способной помочь избежать конфликта — «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

Певец рассказал, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с компанией людей, которые в состоянии алкогольного опьянения начали вести себя крайне фривольно.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пожаловался на преследования фанатов. Певец отметил, что ему приходится жить «как в бункере». Несмотря на то что артист нанял себе охрану, на улице его все равно смущают взгляды прохожих.

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      Юлия Мискевич
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