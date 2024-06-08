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03:36, 8 июня 2024Экономика

Эстония продаст чрезмерно убыточную из-за санкций против России госкомпанию

Delfi: Таллин продаст ж/д госкомпанию Operail, убыточную из-за санкций против РФ

Правительство Эстонии выставило на продажу железнодорожную государственную компанию Operail, которая понесла чрезмерные убытки в связи с санкциями против России. Об этом решении Таллина пишет эстонский Delfi.

«В то время как общий объем грузоперевозок на железной дороге в Эстонии за прошлый год сократился на 39 процентов, объем Operail упал почти на 70 процентов, поскольку, в отличие от конкурентов, мы прекратили перевозку грузов из России и Беларуси», — следует из заявления члена правления Operail Мерле Курвитса.

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      Александра Синицына
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