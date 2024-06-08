Эстония захотела ограничить покупку недвижимости для иностранцев

ERR: Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран

Эстония планирует ограничить для граждан третьих стран возможность приобретать недвижимость в местах, которые имеют стратегическое значение для государства. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

При этом список мест правительство Эстонии не раскрывает. Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в Эстонии есть квартиры, которые находятся рядом с важными объектами и якобы могут быть использованы для наблюдения. Ведомство планируется предоставить намерение о разработке закона до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии рассматривает вопрос о запрете на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. «Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности», — уточнил Ляэнеметс.