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00:30, 8 июня 2024Наука и техника

Представлена рассчитанная на тысячи лет работы компьютерная мышь

ITHome: компьютерная мышь с суперконденсатором может работать тысячи лет

Фото: Unsplash

Компания iRocks выпустила компьютерную мышь, не нуждающуюся в подключении к сети или аккумуляторе. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Устройство M31R Plus было представлено на выставке Computex 2024, которая проходит в тайваньском Тайбэе. Компьютерный аксессуар не имеет провода или батареи — девайс работает на энергии, которую генерирует суперконденсатор. Быстрая зарядка мыши занимает три минуты, обычная — пять минут. На полном заряде устройство может работать до семи дней.

Разработчики девайса рассказали, что суперконденсатор рассчитан на 100 тысяч циклов зарядки-разрядки. Таким образом, теоретически M31R Plus может проработать тысячи лет.

Устройство получило пластиковый корпус, датчик PAW3395 с разрешением до 26 тысяч точек на дюйм, клавиши рассчитаны на 80 миллионов нажатий, вес аксессуара составляет 66 граммов. Сколько будет стоить «вечная» мышь и когда она поступит в продажу, в iRocks не рассказали.

В конце мая компания Machdyne представила флеш-накопитель, рассчитанный на длительное хранение данных. Он имеет емкость всего 8 килобайт, однако данные на флешке могут храниться в течение 200 лет.

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      Андрей Ставицкий
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