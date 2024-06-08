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02:37, 8 июня 2024Мир

Главу МИД Британии разыграли пранкеры

The Times: главу МИД Британии разыграли пранкеры под видом Порошенко
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров — он поговорил с неизвестными, выдававшими себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает The Times.

По словам официального представителя британского МИД, разговор состоялся по видеосвязи, но продолжался недолго. Он отметил, что пранкеры договаривались о звонке при помощи текстовых сообщений.

На экране появился человек, похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Глава МИД перестал отвечать, когда пранкер попросил его дать контактные данные других людей.

Британский МИД решил публично сообщить об инциденте, «на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске».

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с писателем Виктором Шендеровичем (признан Минюстом России иностранным агентом), позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. От лица Ермака блогеры предложили писателю презентовать свои книги на Украине. В ответ Шендерович согласился и заявил, что собранные деньги направит на поддержку ВСУ.

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      Юлия Мискевич
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