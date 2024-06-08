КНДР вновь отправила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Yonhap: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении территории Южной Кореи

КНДР опять отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. Соответствующее сообщение, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает агентство Yonhap News Agency.

Кроме того, один из корреспондентов ТАСС получил уведомление от властей Сеула с аналогичным содержанием.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.