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20:04, 8 июня 2024Мир

КНДР вновь отправила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Yonhap: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении территории Южной Кореи
Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей. 29 мая 2024

Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей. 29 мая 2024. Фото: Yonhap / Reuters

КНДР опять отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. Соответствующее сообщение, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает агентство Yonhap News Agency.

Кроме того, один из корреспондентов ТАСС получил уведомление от властей Сеула с аналогичным содержанием.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

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      Екатерина Кашурникова
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