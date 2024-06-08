Командир ВСУ рассказал о «лакмусовой бумажке» усталости украинцев от войны

«Страна.ua»: командир ВСУ пожаловался на низкий уровень донатов на армию

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Диего пожаловался на низкий уровень донатов на украинскую армию. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, он опубликовал сообщение о сборе денег, которое за неполные сутки набрало 15,5 тысячи просмотров и несколько сотен лайков и комментариев. При этом средства перевели всего 12 человек, в числе которых сам Диего и его супруга.

«Получился, так сказать, социальный эксперимент — такая "лакмусовая бумажка" настроения народа в стране. Да, я понимаю, люди устали от войны», — отметил командир ВСУ.

Ранее на резкое падение уровня донатов для ВСУ жаловалась украинская актриса и волонтер Алла Мартынюк. По ее словам, на Украине «уже нет денег». Она также рассказала, что многие украинские предприниматели перевезли свой бизнес из страны за границу на фоне ситуации с мобилизацией в республике.