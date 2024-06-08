Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 8 июня 2024Бывший СССР

Командир ВСУ рассказал о «лакмусовой бумажке» усталости украинцев от войны

«Страна.ua»: командир ВСУ пожаловался на низкий уровень донатов на армию

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Диего пожаловался на низкий уровень донатов на украинскую армию. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, он опубликовал сообщение о сборе денег, которое за неполные сутки набрало 15,5 тысячи просмотров и несколько сотен лайков и комментариев. При этом средства перевели всего 12 человек, в числе которых сам Диего и его супруга.

«Получился, так сказать, социальный эксперимент — такая "лакмусовая бумажка" настроения народа в стране. Да, я понимаю, люди устали от войны», — отметил командир ВСУ.

Ранее на резкое падение уровня донатов для ВСУ жаловалась украинская актриса и волонтер Алла Мартынюк. По ее словам, на Украине «уже нет денег». Она также рассказала, что многие украинские предприниматели перевезли свой бизнес из страны за границу на фоне ситуации с мобилизацией в республике.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

      Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

      Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

      Определилась победительница «Ролан Гаррос»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

      В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

      Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

      Требования Украины по переговорам с Россией назвали фантастическими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше