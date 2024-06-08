Макрон понадеялся на выделение Киеву 50 миллиардов долларов

Макрон выразил надежду на выделение Киеву 50 миллиардов долларов странами G7

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что страны G7 подтвердят выделение Киеву 50 миллиардов долларов на предстоящем саммите, который пройдет в середине июня в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что на саммите Группы семи будет вновь подтверждено обязательство о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что Париж разделяет подход Вашингтона к оказанию финансовой поддержки Киеву «так долго и с той интенсивностью, которая необходима». Французский лидер также отметил, что рассчитывает на обсуждение вопросов, связанных с Украиной на июньской конференции в Швейцарии и июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее президент Франции заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. По его словам, некоторые союзники Киева уже дали свое согласие на отправку инструкторов.