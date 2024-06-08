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19:18, 8 июня 2024Мир

Макрон понадеялся на выделение Киеву 50 миллиардов долларов

Макрон выразил надежду на выделение Киеву 50 миллиардов долларов странами G7

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что страны G7 подтвердят выделение Киеву 50 миллиардов долларов на предстоящем саммите, который пройдет в середине июня в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что на саммите Группы семи будет вновь подтверждено обязательство о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что Париж разделяет подход Вашингтона к оказанию финансовой поддержки Киеву «так долго и с той интенсивностью, которая необходима». Французский лидер также отметил, что рассчитывает на обсуждение вопросов, связанных с Украиной на июньской конференции в Швейцарии и июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее президент Франции заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. По его словам, некоторые союзники Киева уже дали свое согласие на отправку инструкторов.

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      Александр Курбатов
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