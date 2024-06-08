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06:12, 8 июня 2024Мир

Макрон рассказал о коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину

Макрон заявил о коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Об это рассказал глава Франции Эммануэль Макрон.

«Уже в ближайшие дни завершится создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину», — уточнил политик во время пресс-конференции с участием Владимира Зеленского.

По словам Макрона, некоторые партнеры уже дали свое согласие на отправку инструкторов. Политик также отметил, что Париж хочет сохранять контроль над эскалацией конфликта на Украине, поэтому не воюет в Россией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Эммануэля Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Он также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.

Ранее в июне президент Макрон сообщил, что Киев может использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак на объекты в России, с которых наносились удары по Украине.

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      Марина Совина
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