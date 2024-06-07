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12:47, 7 июня 2024Мир

В Кремле назвали провокационными слова Макрона об Украине

Песков: слова Макрона об Украине являются провокационными и нагнетающими
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.

Ранее Песков заявил, что проведенная встреча президента России Владимира Путина с мировыми СМИ на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-24) не сигнализирует об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это в принципе невозможно, так как такие встречи никогда не проводятся с подобными целями.

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      Максим Габриелян
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