В Кремле назвали провокационными слова Макрона об Украине

Песков: слова Макрона об Украине являются провокационными и нагнетающими

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине являются провокационными и нагнетающими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что французский лидер демонстрирует «абсолютную поддержку» Украины, вплоть до слов о готовности к вовлечению в конфликт.

Ранее Песков заявил, что проведенная встреча президента России Владимира Путина с мировыми СМИ на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-24) не сигнализирует об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это в принципе невозможно, так как такие встречи никогда не проводятся с подобными целями.