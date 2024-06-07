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12:10, 7 июня 2024Мир

Песков объяснил смысл встречи Путина с мировыми СМИ

Песков: встреча Путина с мировыми СМИ не означает урегулирования на Украине

Фото: Sputnik / Valentina Pevtsova / Pool / Reuters

Проведенная встреча президента России Владимира Путина с мировыми СМИ на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-24) не сигнализирует об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, не действительно. Встреча президента России с мировыми СМИ не может быть сигналом к урегулированию конфликта на Украине», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что встреча Владимира Путина с представителями мировых информагентств, в том числе западных, дает повод для оптимизма. Он отметил, что встреча российского лидера с журналистами «весьма активно» освещалась мировой прессой. При этом некоторые из средств массовой информации подавали это событие «в своем репертуаре», отметил представитель Кремля.

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      Дарья Устьянцева
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