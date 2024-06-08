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07:31, 8 июня 2024Мир

В Германии призвали ввести мораторий на вступление Украины в ЕС

В бундестаге ФРГ призвали ввести мораторий на вступление Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Члены партии бундестага Германии от антивоенной партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») призвали ввести мораторий на вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом говорится в резолюции фракции, опубликованном справочной службой немецкого парламента. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа.

В резолюции содержится призыв к федеральному правительству «выступать в Совете Европейского Союза против создания основы для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку предпосылок для этого нет, учитывая продолжающуюся серьезную коррупцию и отсутствие контроля над олигархами». Более того, авторы обращения призывают кабмин к «прекращению запрета оппозиционных партий и усложнению профсоюзной работы, а также прекращению дискриминации русского меньшинства, ограничению свободы вероисповедания».

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство (...) выступать за мораторий на дальнейшее вступление в ЕС, поскольку дальнейшее вступление в ЕС повлечет за собой безответственное финансовое бремя для граждан Союза, а ЕС не готов к этому ни финансово, ни институционально», — говорится в одном из пунктов документа.

Ранее Bloomberg писало, что партия «Союз Сары Вагенкнехт», занимающая антивоенную позицию, набирает популярность в Германии. «В преддверии воскресного голосования в Европарламент опросы показывают, что "Союз Сары Вагенкнехт", или BSW, набирает около 7 процентов, что делает его пятой по величине партией. Тем не менее [лидер BSW Сара] Вагенкнехт может оказать огромное влияние на выборы», — утверждалось в статье.

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В материале также описывается предвыборный митинг BSW, который состоялся 27 мая в городе Саарбрюккен. Призывы Вагенкнехт к скорейшему миру на Украине, по данным публикации, находят отклик у ее сторонников. Агентство приводит слова участницы митинга Ивонн Бубакари, заявившей, что ее 14-летний сын «уже беспокоится, что однажды его призовут в армию, чтобы воевать против России».

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