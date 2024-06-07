В Германии набрала популярность антивоенная партия

Bloomberg: в ФРГ набрала популярность антивоенная партия «Союз Сары Вагенкнехт»

В Германии на фоне всплеска насилия в стране набрала популярность партия «Союз Сары Вагенкнехт», занимающая антивоенную позицию. Об этом сообщает Bloomberg.

«В преддверии воскресного голосования в Европарламент опросы показывают, что "Союз Сары Вагенкнехт", или BSW, набирает около 7 процентов, что делает его пятой по величине партией. Тем не менее [лидер BSW Сара] Вагенкнехт может оказать огромное влияние на выборы», — утверждается в публикации.

По данным агентства, появление «Союза Сары Вагенкнехт» в качестве политической силы «дает представление о долгосрочных проблемах, с которыми столкнется испытывающий трудности канцлер Германии Олаф Шольц».

В материале также описывается предвыборный митинг BSW, который состоялся 27 мая в городе Саарбрюккен. Призывы Вагенкнехт к скорейшему миру на Украине, по данным публикации, находят отклик у ее сторонников. Агентство приводит слова участницы митинга Ивонн Бубакари, заявившей, что ее 14-летний сын «уже беспокоится, что однажды его призовут в армию, чтобы воевать против России».

Агентство связывает растущую популярность Вагенкнехт с всплеском насилия в стране. В конце мая 25-летний уроженец Афганистана напал с ножом на участников антиисламистского митинга в Мангейме — эта атака стала не единственной.

В начале июня ножевое нападение также было совершено на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера. 5 июня еще один неизвестный напал с ножом на политика партии «Альтернатива для Германии».