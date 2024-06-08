Муж Собчак высказался об уехавших из России артистах

Муж российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак — режиссер Константин Богомолов — высказался об артистах, которые уехали из России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру») или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно», — заявил режиссер.
Он отметил, что ничего не испытывает к этим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан.
Материалы по теме:
Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина:певица попросила признать ее иноагентом и назвала мужа «настоящим патриотом»
19 сентября 2022
Санкции оставили россиян без западных соцсетей, Netflix и десятков популярных приложений.Какие сервисы их заменят?
21 июля 2022
Без балета, Чайковского и русских.США и Европа отказываются от российской культуры. Как от этого пострадает весь мир?
16 июня 2022
Ранее Константин Богомолов пожаловался на травлю со стороны эмигрантов. Он заявил, что уехавшие из России люди вместе с некоторыми СМИ «развязали настоящую травлю» участников его театрального проекта «Голоса страны».