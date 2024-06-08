Муж Собчак высказался об уехавших из России артистах

Богомолов: мне абсолютно все равно, что будет с уехавшими из России артистами

Муж российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак — режиссер Константин Богомолов — высказался об артистах, которые уехали из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру») или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно», — заявил режиссер.

Он отметил, что ничего не испытывает к этим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан.

Ранее Константин Богомолов пожаловался на травлю со стороны эмигрантов. Он заявил, что уехавшие из России люди вместе с некоторыми СМИ «развязали настоящую травлю» участников его театрального проекта «Голоса страны».