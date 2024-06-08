Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 8 июня 2024Бывший СССР

На Украине впервые назначили максимальное наказание за отказ от службы в ВСУ

На Украине суд впервые назначил пять лет лишения свободы за уклонение от армии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений, передает украинское издание «Главком».

Сообщается, что это первый случай, когда жителя Украины приговаривают к максимальному сроку по статье об отказе от службы в армии. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Отмечается, что судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке для украинца, посчитав его действия особо опасными для общества. В свою очередь, осужденный уроженец Донецка заявил, что раскаивается в том, что отказался от воинской службы и объяснил свое решение тем, что его родственники и жена находятся на территории России.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский предложил украинцам подписывать годичный контракт с ВСУ вместо мобилизации. В то же время, украинское издание «Страна.ua» напомнило, что в принятом законопроекте об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации спустя 36 месяцев службы, отчего покинуть ВСУ не могут даже те, кто вступил в них добровольно.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин освобожден израильскими военными из плена ХАМАС

      Уральская компания пообещала миллионы за сбитые самолеты ВСУ

      В США заметили растущую напряженность в отношениях с Францией

      В Херсонской области 9 и 10 июня объявили днями траура по жертвам обстрела

      На Украине впервые назначили максимальное наказание за отказ от службы в ВСУ

      В Театре сатиры в Москве сменилось руководство

      Ветеран «Спартака» обвинил украинского игрока «Арсенала» в многомиллионном долге

      Смерч прошел по российскому региону и попал на видео

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      В Москве арестовали обвиняемого в расправе над пожилым мужчиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше