На Украине впервые назначили максимальное наказание за отказ от службы в ВСУ

На Украине суд впервые назначил пять лет лишения свободы за уклонение от армии

На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений, передает украинское издание «Главком».

Сообщается, что это первый случай, когда жителя Украины приговаривают к максимальному сроку по статье об отказе от службы в армии. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Отмечается, что судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке для украинца, посчитав его действия особо опасными для общества. В свою очередь, осужденный уроженец Донецка заявил, что раскаивается в том, что отказался от воинской службы и объяснил свое решение тем, что его родственники и жена находятся на территории России.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский предложил украинцам подписывать годичный контракт с ВСУ вместо мобилизации. В то же время, украинское издание «Страна.ua» напомнило, что в принятом законопроекте об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации спустя 36 месяцев службы, отчего покинуть ВСУ не могут даже те, кто вступил в них добровольно.