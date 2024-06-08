Названо число остающихся в больницах пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл», которые все еще остаются в больницах. Об этом сообщает ТАСС.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», — заявил чиновник в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, однако динамика их состояния положительная.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек. Пострадал 551 человек.

Ранее сообщалось, что на месте сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться сквер с памятником. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в данный момент этот вариант обсуждается.