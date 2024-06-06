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02:46, 7 июня 2024Экономика

Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»

Губернатор Воробьев: на месте «Крокуса» может появиться сквер с памятником
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На месте сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться сквер с памятником. Об этом в беседе с РБК рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наше мнение полностью совпадает с общественным. Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — поведал глава региона. Он добавил, что финальное решение будет принимать владелец объекта — Сrocus Group Араза Агаларова,

В Crocus Group сообщили, что на данный момент необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания.

В конце марта сын Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал он.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек, более 500 пострадали.

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      Марина Совина
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