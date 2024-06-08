Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

Опубликовано видео дуэли БТР-82А ВС России и Bradley ВСУ в ДНР

Опубликована запись дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley ВСУ в Донецкой народной республики. Кадры опубликовала «Военная хроника».

На записи показано столкновение в поселке Сокол, который находится под Авдеевкой. Машины по пути друг к другу открыли огонь. Чем закончилось все — неизвестно.

Украинские военные сообщают о больших потерях в результате штурма под Купянском, обвиняя командование ВСУ в «необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, а также недооценке сил противника».