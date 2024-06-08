Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 8 июня 2024Россия

Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

Опубликовано видео дуэли БТР-82А ВС России и Bradley ВСУ в ДНР

Кадр: страница « Военная хроника» во «ВКонтакте»

Опубликована запись дуэли российского БТР-82А с десантом и БМП Bradley ВСУ в Донецкой народной республики. Кадры опубликовала «Военная хроника».

На записи показано столкновение в поселке Сокол, который находится под Авдеевкой. Машины по пути друг к другу открыли огонь. Чем закончилось все — неизвестно.

Украинские военные сообщают о больших потерях в результате штурма под Купянском, обвиняя командование ВСУ в «необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, а также недооценке сил противника».

Что думаешь? Оцени!
      Яна Лаушкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

      Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

      Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

      Определилась победительница «Ролан Гаррос»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

      В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

      Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

      Требования Украины по переговорам с Россией назвали фантастическими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше