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18:03, 8 июня 2024Мир

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин и Нетаньяху попали на видео

В сети появилось видео с освобожденным из плена ХАМАС россиянином и Нетаньяху
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Освобожденный из плена палестинской группировки ХАМАС россиянин Андрей Козлов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Видео с их встречи опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как мужчина обнимает и благодарит израильского премьер-министра. Он также недоумевает и спрашивает у окружающих: «Что происходит?»

Андрей Козлов, а также 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет были освобождены из палестинского плена в ходе операции ЦАХАЛ в субботу, 8 июня. Сообщается, что все они были похищены еще 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль. Уроженец Сестрорецка тогда работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party.

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      Александр Курбатов
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